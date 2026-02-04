Руководству подожженной школы в Красноярске делали замечание из-за буллинга

Школа в Красноярске, в которой восьмиклассница устроила поджог, в 2026 году уже получала предостережение за игнорирование буллинга одного из учеников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, региональное министерство науки и высшего образования обратило внимание на появившееся в социальных сетях видео с второклассником, избивавшим сверстника. На кадрах запечатлена не только драка детей, но и реакция на нее преподавателя, который спокойно наблюдал за происходящим со стороны. На этом фоне ведомство сделало замечание руководству школы.

«Еще один большой скандал произошел в учреждении в 2022 году, когда в детских туалетах повесили камеры видеонаблюдения. Тогда прокуратура устроила проверку и аппаратуру сняли. Но спустя два года ученики снова заметили камеры — руководство заявило, что это муляж, и убрало его», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в текущем году на обеспечение безопасности в данной школе выделили 14 млн рублей. Однако это не помогло предотвратить инцидент с поджогом.

4 февраля ученица восьмого класса принесла в школу в Красноярске бутылку с бензином. Девочка облила горючей жидкостью своего одноклассника, после чего подожгла. Юноша получил ожоги спины и лица второй и третьей степени, ему потребовалась медицинская помощь. Как написал Telegram-канал «Осторожно, новости», пострадали еще пять человек. Очевидцы заявили, что нарушительница подожгла крышку унитаза в туалете и жалюзи в классе — в учреждении начался пожар.

Восьмиклассница была задержана. В ее рюкзаке нашли молоток.

Ранее в Красноярском крае семиклассница с ножом напала на учителя и сверстницу.