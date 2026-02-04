Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Наука

Открыт главный регулятор уровня холестерина в организме

Circulation: уровень холестерина в организме определяет белок HELZ2
Shutterstock

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета выявили белок HELZ2, который играет ключевую роль в регулировании уровня холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе работы исследователи показали, что HELZ2 контролирует выработку аполипопротеина B (apoB) — основного белка, из которого формируются липопротеины. Липопротеины представляют собой микроскопические частицы, переносящие холестерин и жиры по кровотоку. К ним относятся, в частности, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как «плохой» холестерин.

Механизм действия HELZ2 оказался необычным. Белок влияет не на уже готовый apoB, а на более раннем этапе — на матричную РНК (мРНК) гена APOB. мРНК можно представить как «инструкцию», по которой клетка синтезирует белок. HELZ2 сокращает срок жизни этой инструкции в клетках печени, из-за чего синтезируется меньше apoB, а значит, в кровь попадает меньше липопротеинов, переносящих холестерин и триглицериды.

Используя масштабный генетический скрининг, ученые обнаружили у мышей мутацию, повышающую активность HELZ2. У таких животных уровень ЛПНП и триглицеридов в крови был ниже, а риск атеросклероза — меньше. Однако за это приходилось «платить» накоплением жира в печени. У мышей без мутации наблюдалась обратная ситуация: выше холестерин в крови, но меньше жировых отложений в печени.

Авторы отмечают, что HELZ2 действует как своеобразный регулятор баланса между печенью и кровотоком. Усиление его активности снижает уровень холестерина в крови, но повышает риск жировой болезни печени, а ослабление — наоборот.

По мнению исследователей, воздействие на HELZ2 может в будущем стать альтернативой или дополнением к статинам — препаратам, которые сейчас чаще всего применяются для снижения холестерина. Кроме того, точная настройка активности этого белка потенциально может открыть новые подходы к лечению жировой болезни печени.

Ранее впервые была найдена причина распространенного побочного эффекта статинов.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!