Открыт главный регулятор уровня холестерина в организме

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета выявили белок HELZ2, который играет ключевую роль в регулировании уровня холестерина в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе работы исследователи показали, что HELZ2 контролирует выработку аполипопротеина B (apoB) — основного белка, из которого формируются липопротеины. Липопротеины представляют собой микроскопические частицы, переносящие холестерин и жиры по кровотоку. К ним относятся, в частности, липопротеины низкой плотности (ЛПНП), известные как «плохой» холестерин.

Механизм действия HELZ2 оказался необычным. Белок влияет не на уже готовый apoB, а на более раннем этапе — на матричную РНК (мРНК) гена APOB. мРНК можно представить как «инструкцию», по которой клетка синтезирует белок. HELZ2 сокращает срок жизни этой инструкции в клетках печени, из-за чего синтезируется меньше apoB, а значит, в кровь попадает меньше липопротеинов, переносящих холестерин и триглицериды.

Используя масштабный генетический скрининг, ученые обнаружили у мышей мутацию, повышающую активность HELZ2. У таких животных уровень ЛПНП и триглицеридов в крови был ниже, а риск атеросклероза — меньше. Однако за это приходилось «платить» накоплением жира в печени. У мышей без мутации наблюдалась обратная ситуация: выше холестерин в крови, но меньше жировых отложений в печени.

Авторы отмечают, что HELZ2 действует как своеобразный регулятор баланса между печенью и кровотоком. Усиление его активности снижает уровень холестерина в крови, но повышает риск жировой болезни печени, а ослабление — наоборот.

По мнению исследователей, воздействие на HELZ2 может в будущем стать альтернативой или дополнением к статинам — препаратам, которые сейчас чаще всего применяются для снижения холестерина. Кроме того, точная настройка активности этого белка потенциально может открыть новые подходы к лечению жировой болезни печени.

Ранее впервые была найдена причина распространенного побочного эффекта статинов.