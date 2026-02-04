В сеть попали первые кадры из красноярской школы после поджога

Появились первые кадры из школы в Красноярске, в которой ученица устроила поджог

В сети появились первые кадры из школы в Красноярске, где восьмиклассница устроила поджог. Снимки опубликовал Telegram-канал 112.

На фото можно увидеть один из учебных классов школы, в котором из-за огня оказались повреждены парты и стол учителя. На полу можно увидеть следы сажи. Кроме того, школьница устроила пожар в туалете, подпалив унитаз и корзину для мусора. Также на одном из кадров показаны повреждения в коридоре учебного заведения: подпаленные подоконник и батарея.

Инцидент произошел в одной из школ Красноярска 4 февраля. По данным Mash, 14-летняя девушка сначала подожгла туалет, затем пришла в класс и облила бензином учащихся. Некоторых из них она ударила молотком. Пострадала в том числе сама поджигательница. Девушку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Позже РЕН ТВ уточнил, что пострадали как минимум четыре человека: два попали в больницу с ожогами 15-20% тела. Еще у двоих диагностировали черепно-мозговую травму.

Знакомые описали школьницу как странную и нелюдимую. По словам одноклассников, за день до произошедшего она устроила в чате опрос о том, на кого из учителей напасть. Однако дети не придали этому значения. Также появилась информация, что девушку якобы дразнили за полноту и внешний вид. С большинством одноклассников у нее не складывались отношения.

Ранее в Красноярском крае семиклассница напала на девочку с ножом.