Стало известно состояние детей, пострадавших после поджога в красноярской школе

Одну из пострадавших после нападения в Красноярске школьниц доставят в Москву

Двое детей, пострадавших в результате нападения школьницы в Красноярске, находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одну девочку готовят к транспортировке в московский НИИ имени Пирогова, сообщили в минздраве Красноярского края.

«Одна из пациенток, 17 лет, в стабильно-тяжелом состоянии на ИВЛ готовится к транспортировке в РДКБ им. Н.И. Пирогова (Минздрава России, г. Москва). Санрейс заказан на 21:00», — говорится в сообщении министерства.

По информации минздрава, еще одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Троих школьников, которые находятся в Канской межрайонной больнице, сегодня выпишут. С ними работает психолог, уточнили в региональном минздраве.

Инцидент произошел сегодня в одной из школ Красноярска во время занятий. 14-летняя ученица устроила пожар в классе и напала на детей с молотком. По словам одного из очевидцев, восьмиклассница якобы забросила в класс, где в тот момент шел урок алгебры, самодельный «коктейль Молотова». Школьники не сразу поняли, что происходит, поэтому не сопротивлялись, когда девочка набросилась на них с молотком.

Возникший в результате поджога пожар учитель и ученики тушили своими силами. В результате один из них получил ожоги 50% тела. У двух школьников травмы средней степени тяжести. Двоих также получили закрытые черепно-мозговые травмы.

Ранее стала известна возможная причина нападения ученицы на школу в Красноярске.
 
