«Будет воздух чище»: олимпийский чемпион о запрете МОК на акции протеста украинцев

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить украинцам проводить на Олимпиаде-2026 акции протеста против российских спортсменов. Его слова передают РИА Новости.

«Главный постулат международного олимпийского движения — спорт находится вне политики. И президент МОК Кирсти Ковентри благополучно его соблюдает. Украинцам не на что жаловаться, ведь они и так уже много слов наговорили и немало дел натворили. И в этой ситуации воздух без акций украинцев на Олимпийских играх будет намного чище и не будет мешать нормальному ходу Игр», — сказал Васильев.

2 февраля МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Олимпиаде.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала об ухудшении состояния фигуристки Аделии Петросян перед Играми.