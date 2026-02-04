Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Будет воздух чище»: олимпийский чемпион о запрете МОК на акции протеста украинцев

Васильев: запрет на акции протеста украинцев против РФ сделает чище воздух на ОИ
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить украинцам проводить на Олимпиаде-2026 акции протеста против российских спортсменов. Его слова передают РИА Новости.

«Главный постулат международного олимпийского движения — спорт находится вне политики. И президент МОК Кирсти Ковентри благополучно его соблюдает. Украинцам не на что жаловаться, ведь они и так уже много слов наговорили и немало дел натворили. И в этой ситуации воздух без акций украинцев на Олимпийских играх будет намного чище и не будет мешать нормальному ходу Игр», — сказал Васильев.

2 февраля МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Олимпиаде.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала об ухудшении состояния фигуристки Аделии Петросян перед Играми.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!