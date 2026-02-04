В Кремле заявили, что Россия является арктическим государством

Песков: Арктика нуждается в международном сотрудничестве, но это наш регион

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что арктический регион нуждается в международном сотрудничестве.

Таким образом он прокомментировал намерение Евросоюза усилить свое присутствие в Арктике.

«Арктический регион нуждается в международном сотрудничестве. Это ... наш регион. Мы являемся арктическим государством. В отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза, мы открыты для сотрудничества взаимодействия. У нас большие интересы в Арктике, которые мы будем отстаивать с использованием всего арсенала международного права. Если представители Евросоюза имеют ввиду новую политику, направленную на международное сотрудничество, то можно приветствовать, если имеется ввиду конфронтация, что сейчас весьма модно в Брюсселе, то, ..., вряд ли мы сможем это приветствовать», — пояснил Песков.

24 января политолог Александр Камкин рассказал, что намерение Европейского союза усилить свое военное присутствие в Арктике является подготовкой к возможному конфликту с Россией.

По словам Камкина, речь идет не только о Гренландии, а о Балтийско-Арктическом бассейне, Скандинавии. Это отдельный интенсивный район для НАТО, где достаточно активно действует Великобритания, скандинавские страны, отметил эксперт.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.