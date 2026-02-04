Европейский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал Euractiv, что на Украине царит атмосфера, сравнимая с Диким Западом.

По словам военного, прошедшего Афганистан и Ирак, уровень беспорядка, варварства и пиратства на фронте «лишил его дара речи». Он уточнил, что отправился на Украину, чтобы помочь военным.

«Я привез с собой два разведывательных беспилотника. Но я понял, что я колоссально недооценил обстановку. Уровень варварства и пиратства на фронте лишил меня дара речи. В первое время это напоминало Дикий Запад», — поделился мужчина.

Он уточнил, что большая часть иностранных наемников приезжают на Украину в поисках славы, но остаются разочарованными, а те, кто не уехал, спились или «просто стали странными».

Накануне «Российская газета» писала, что иностранный наемник, воевавший на стороне ВСУ и свободно говоривший по-английски, получил тяжелое ранение во время эвакуации с линии боевого соприкосновения.

Инцидент произошел при попытке вывезти бойца в тыл. Раненого уложили на сани, закрепленные за квадроциклом, и начали транспортировку в направлении госпиталя.

Во время движения произошел подрыв на мине. В результате взрыва военнослужащий лишился части ноги. Эвакуация была сорвана, после чего пострадавшему резко стало хуже.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ усилят аргентинскими наемниками.