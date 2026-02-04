Минфин продаст валюту и золото в рамках бюджетного правила

Минфин продаст валюту и золото на 226,8 млрд рублей в феврале

Министерство финансов России с 6 февраля по 5 марта 2026 года собирается продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 226,8 млрд рублей. Сообщение министерства передает ТАСС.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 11,9 млрд руб.», — говорится в сообщении минфина.

Также отмечается, что ведомство с 16 января по 5 февраля 2026 планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 192,1 млрд рублей.

До этого в Госдуме предупредили россиян о предстоящем подорожании иностранных валют. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что до конца зимы курс доллара может вернуться к 80 рублям, тогда как евро — ближе к 95 рублям. По его прогнозу, скорее всего, распродажи инвалют будут недолгими и неглубокими, а текущая их слабость представляет скорее интересный вариант для покупки на перспективу восстановления в будущем.

Ранее эксперт заявил, что курс доллара может краткосрочно закрепиться ниже 77 рублей.