Рыбаков эвакуировали с горящего у берегов Приморья судна

Экипаж рыболовного судна «Витим», загоревшегося у берегов Приморья, эвакуирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, в результате пожара никто из рыбаков не пострадал. В настоящее время спасательное судно работает над ликвидацией возгорания.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно с 30 моряками на борту загорелось в Японском море у берегов Приморья.