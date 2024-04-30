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Бывшего президента ЦАР ждет арест на родине

Суд Центральноафриканской Республики выдал ордер на арест экс-президента Бозизе

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Ben Curtis/AP

Специальный уголовный суд Центральноафриканской Республики (ЦАР) выдал ордер на арест экс-президента Франсуа Бозизе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике суда в Банги.

«Ордер был выдан 27 февраля в рамках расследования возможных преступлений против человечности, совершенных президентской гвардией в период с февраля 2009 по март 2013 года в тюрьме и центре военной подготовки города Босембеле», — сообщили в суде.

По мнению следствия, положение верховного главнокомандующего, которое занимал на тот момент Бозизе, способно повлечь за собой уголовную ответственность.

До этого посол РФ в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов заявил, что Россия в 2023 году поставила ЦАР семь учебно-боевых самолетов L-39 Aero для создания нового вида войск— армейской авиации.

По его словам, сотрудничество России и Центральноафриканской Республики по линии военно-технического сотрудничества будет продолжаться с учетом ситуации с безопасностью в стране.

Ранее Россия направила в ЦАР партию пшеничной муки в качестве безвозмездной помощи.

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