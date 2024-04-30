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Генсек ООН прокомментировал израильскую операцию в Рафахе

Гутерриш: операция в Рафахе может стать опасной эскалацией для Ближнего Востока

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что военная операция в Рафахе в случае ее проведения израильскими властями станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и повлечет за собой серьезные последствия для всего региона. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал проведение операции в Рафахе — «невыносимой эскалацией, которая приведет к бегству сотни тысяч людей. Влияние действий Израиля в Газе на палестинцев Гуттериш назвал разрушительными.

Он призвал всех, у кого существует влияние на Иерусалим, сделать все возможное, чтобы предотвратить операцию в Рафахе.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил намерение Израиля провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны, отметив, что у страны нет другого выбора.

Накануне премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС испытывают давление изнутри и не стремятся достичь компромиссного решения в ходе текущих переговоров.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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