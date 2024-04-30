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Украинский дрон сбросил боеприпас на жилой дом в Курской области

Старовойт: в Курской области не спасли жителя, пострадавшего при атаке дрона ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Украинские войска при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили боеприпас на жилой дом, расположенный в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки в здании начался пожар. В этот момент в доме находился один мужчина, спасти которого не удалось.

«Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — написал глава области.

30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли курское село Козино. Во время атаки пострадали две женщины, одну из которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Однако вторую жительницу врачи спасти не успели.

До этого село Козино также подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Как рассказал Старовойт, из-за действий ВСУ ранения получили два человека. Более того, в населенном пункте были повреждены 10 домовладений и перебита линия электропередачи (ЛЭП). В результате в трех селах — Козино, Локоть и Городище — произошло частичное отключение света.

Ранее на хуторе Бырдина в Курской области после обстрела ВСУ загорелся жилой дом.

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