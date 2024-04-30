Матери инвалида-колясочника, которого не признавали погибшим в «Крокусе», назначили выплату

У матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, которого не признавали погибшим в результате теракта в «Крокусе», приняли заявление на выплату для родственников погибших. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято...» — сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Отмечается, что компенсацию ей выплатят в ближайшее время.

Вербенина пыталась доказать смерть сына, однако пожар уничтожил все следы ДНК, поэтому она до сих пор не могла получить выплату, которая положена родственникам погибших в «Крокусе».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане. Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

30 апреля у мемориала рядом с «Крокусом» прошла панихида по жертвам теракта.

Ранее стало известно, что группа «Пикник» подняла цены на выступления после теракта в «Крокусе».