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Первооткрыватель генома коронавируса живет под дверями своей бывшей лаборатории

Ученого, открывшего геном коронавируса, выгнали из лаборатории

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Ученого, профессора Уханьского института вирусологии Чжана Юн-Чжэня, открывшего геном коронавируса SARS-CoV-2, уволили из лаборатории — в знак протеста он поселился под дверями своего бывшего кабинета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на соцсети ученого.

«Я не уйду, я не уйду, я занимаюсь наукой и истиной», — написано в заметке Чжан Юн-Чжэня в китайской социальной сети Weibo.

Забастовка уволенного ученого продолжается с воскресенья, 28 апреля. Профессор Чжан утверждает, что был уволен после того, как подвергся преследованию властями Китая, несмотря на большую роль в идентификации COVID-19 — Чжан пошел на публикацию данных несмотря на то, что правительство Китая выступало против.

В данный момент Чжан продолжает забастовку под дверями своего кабинета в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения.

До этого стало известно, что у инфицированных SARS-CoV-2 частота возникновения аллергии повышается.

Ранее врач рассказал, что помогает избавиться от аллергии.

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