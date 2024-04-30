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Экс-нападающий сборной России назвал несправедливой победу «Спартака» над «Локомотивом»

Тренер Колыванов: «Локомотив» не заслуживал поражения от «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, экс-нападающий сборной России, а ныне тренер Игорь Колыванов прокомментировал один из центральных матчей 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» в столичном дерби на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. По мнению Колыванова, «железнодорожники» не уступили сопернику по игре и заслуживали как минимум ничейного исхода.

«Матч красивый вышел: атаки на одни ворота, на другие. Много было хороших комбинаций и красивых розыгрышей. Хороший футбол европейского уровня. Не думаю, что «Локомотив» прямо по делу проиграл. Наверное, ничья была бы справедливым результатом. Но «Спартаку» надо отдать должное. После ухода Абаскаля он поменялся, рисунок игры. Не боятся играть, раскрылись футболисты, забивать стали много, в обороне стали более грамотно играть, аккуратно. Спартаковцы – молодцы. Ну а «Локомотив» играл в свой футбол, но те моменты, которые у него были, он использовал хуже, чем «Спартак», — отметил Колыванов.

Благодаря этой победе «Спартак» вышел за четыре тура до финиша на четвертое место в таблице РПЛ, опередив «Локомотив» на одно очко. После отставки Гильермо Абаскаля красно-белые под руководством Владимира Слишковича не потерпели ни одного поражения, одержав в РПЛ две победы и сыграв вничью с ЦСКА.

Ранее Слишкович ответил на вопрос о своих перспективах остаться тренером «Спартака».

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