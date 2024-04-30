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В Пентагоне оценили возможность милитаризации Луны

Пентагон не верит в возможность милитаризации Луны

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Michael Probst/AP

Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что министерство обороны США не видит возможности милитаризации Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, подобное развитие событий не представляется достижимым. Он считает, что кто-либо не способен защитить логистические цепочки на протяжении всего расстояния спутника Земли.

До этого стало известно, что госкорпорация Роскосмос опубликовала стенограмму заседания коллегии министерства общего машиностроения СССР от 1969 года, где велось обсуждение лунной гонки между СССР и США.

В Пентагоне планируют запустить программу по производству объектов непосредственно на орбите Земли и на Луне. Ее главное назначение — преодолеть массо-габаритные ограничения при запусках конструкций на ракетах-носителях. Сама идея не нова, однако нынешний подход США отличается от предыдущих. Каковы перспективы развития строительства в околоземном пространстве, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай успешно запустил спутник-ретранслятор для исследования Луны.

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