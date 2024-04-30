Совбез Киргизии перечислил угрозы для стран Центральной Азии

Перед странами Центральной Азии стоят такие угрозы безопасности, как межнациональные и межрелигиозные конфликты, а также попытки переписать историю, заявил секретарь Совета безопасности республики Киргизии Марат Иманкулов. Об этом сообщает государственное информагентство Киргизии «Кабар».

Первой угрозой является попытка глобальных сил инициировать межнациональные конфликты, чтобы «расшатать страну», сказал Иманкулов. Он напомнил, что такие ситуации были в Киргизии в 1990-е и 2010-е годы.

«Это создает угрозы вплоть до широкомасштабной гражданской войны», — отметил секретарь Совбеза.

Второй угрозой он назвал межрелигиозные конфликты, которые развязывают недоброжелатели, пытаясь навязать народу свои ценности по принципу «разделяй и властвуй».

Эти два вида конфликтов являются самыми опасными, подчеркнул Иманкулов.

На третьем месте в списке угроз для стран Центральной Азии стоят попытки переписать историю, заявил секретарь Совбеза. В качестве примера он назвал планы глобалистов переписать итоги Второй мировой войны. Страны-союзники должны противодействовать реализации таких сценариев, добавил Иманкулов.

Ранее Москва и Бишкек подписали соглашение о сотрудничестве до 2027 года.