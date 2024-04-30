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В анти-кассетном НПО высказались насчет использования таких боеприпасов ВСУ

«Коалиция по кассетным боеприпасам» не смогла оценить воздействие обстрелов ВСУ

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Виктор Антонюк/РИА Новости

«Коалиция по кассетным боеприпасам» не смогла оценить воздействие обстрелов ВСУ на людей из-за сложности сбора данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя женевской организации Шарля Бешара.

«Усилия по дальнейшему документированию ущерба, причиняемого гражданскому населению кассетными боеприпасами на Украине, продолжаются, но сталкиваются с трудностями. Мы понимаем, что международные организации или средства массовой информации не имеют доступа к районам, где Украина использует кассетные боеприпасы, поставляемые США», — утверждает Бешара.

Он отметил, что повторное решение поставлять Украине боеприпасы такого типа Соединенными Штатами «потрясло организацию».

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что несдетонировавшие обломки баллистических ракет ATACMS, при помощи которых украинские войска пытались атаковать Крым, представляют очень большую опасность для жителей полуострова.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили опасность поставляемых ВСУ ракет ATACMS для страны.

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Операция на Украине
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