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Рита Дакота показала мужа на костылях в Америке

Певица Рита Дакота сообщила, что ее муж получил травму в Америке

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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее муж Федор Белогай получил травму в Америке.

Подробности происшествия неизвестны. Дакота опубликовала ролики, в которых ее супруг ходит на костылях. Артистка рассказала, что приехала с мужем на МРТ, однако была удивлена внешним видом американского медицинского центра.

Дакота призналась, что ожидала увидеть более современную клинику в Америке. Однако медицинский центр напомнил артистке место, где «продают людей на органы». Певица пока не знает, какая травма у ее мужа. Результаты МРТ она получит через два дня.

«В общем, в «тюрьме – приюте для собак», на самом деле оказался очень хороший врач. <…> Исходя из боли, врач поставил примерный диагноз. Что-то там, не помню, как называется… Не буду врать. (Врач) направил нас на МРТ», — поделилась исполнительница.

Рита Дакота вышла замуж за клипмейкера Федора Белогая в мае 2023 года. Они расписались в московском МФЦ. Певица и клипмейкер приехали на роспись на самокатах. Артистка и ее муж отказались от традиционных нарядов на свадьбу. Певица надела спортивный костюм и фату на праздник. В августе пара улетела в Грузию, где обвенчалась в православном храме.

Ранее муж Риты Дакоты рассказал о конфликтах с родителями певицы.

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