Россиянам рассказали, как не потратить все деньги на праздниках

Около 78% россиян хотя бы раз в год совершают необдуманные покупки. Об этом свидетельствуют данные исследования «РосгосстрахЖизнь». Копия есть у «Газеты.Ru».

При этом 21% из опрошенных, тратятся на импульсивные желания ежемесячно, 20% – раз в несколько месяцев, 19% – постоянно.

«Прежде всего, заранее распланируйте свой бюджет. Сначала определите размер обязательных расходов: оплату за коммунальные услуги, телефон, интернет, школу, детсад, кредитные обязательства и т.д., средства на которые нельзя использовать на другие цели. Рекомендую регулярно откладывать до 10% дохода на сбережения, если есть такая возможность», – советует заместитель генерального директора, директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

После этого эксперт советует распланировать расходы на подарки отдых и угощения.

«Расставьте приоритеты, ориентируясь на цены в онлайн-магазина. Используйте скидки, акции, кэшбек-сервисы. Составьте список покупок с лимитами. В магазине не отвлекайтесь на не нужное», — добавляет Белова.

Кроме этого, эксперт советует перед каждой покупкой внимательно подумать важное ли для вас это приобретение и можно ли найти его аналог дешевле.

Ранее эксперт предсказал стабилизацию курса рубля.