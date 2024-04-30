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Уехавший из России Трескунов занялся преподаванием

Актер Трескунов сообщил, что стал преподавателем для непрофессиональных актеров

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что занялся преподаванием актерского мастерства.

Трескунов признался, что проводит тренинги для непрофессиональных актеров. Артист считает, что может научить своих студентов тому, как подать себя перед камерой. Его ученики уже практиковались в монологах и записали это на камеру.

«Сказать вам честно? Гордость, которая меня переполняет, не была до этого мне знакома как чувство. Я попросту даже не знал, что такое гордость. Теперь знаю», — поделился артист.

Трескунов признался, что сильно переживал, как он справится с ролью преподавателя, однако результаты превзошли его ожидания и «укрепили веру в себя».

«Это тайное желание первый год эмиграции отдавалось жгучим стыдом, какой-то иррациональной убежденностью, что самозванцы вроде меня не должны ничему обучать людей, тем более непрофессионалов. Я ведь и сам самоучка», — отметил актер.

В ноябре 2023 года сообщалось что в 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Переехав в Испанию, он сменил имя на Сэм и начал вести социальные сети на английском языке. 15 марта Трескунова внесли в реестр иностранных агентов.

Ранее Никита Михалков призвал лишить дохода покинувших Россию режиссеров.

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