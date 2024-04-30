Экс-игрок «Спартака» о чемпионской гонке: «Зенит» может включить админресурс

Ветеран московского «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«В этом сезоне борьба будет до последнего тура? Да. И «Зенит» является фаворитом. Почему? Потому что может включиться админресурс. Пока этого нет, потому что клуб идет на первом месте», — сказал Шмаров.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

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