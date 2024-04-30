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Актер Фисенко объяснил, связана ли отмена спектакля «Мольер, avec amour» с его женской ролью

Актер Фисенко заявил, что спектакль «Мольер, avec amour» отменили из-за его болезни

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Московский театр Олега Табакова/tabakov.ru

Театр Табакова отменил спектакль «Мольер, avec amour», в котором актер Александр Фисенко должен надеть для роли женский костюм. Сам Фисенко в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что постановку не покажут из-за его болезни, а его роль тут ни при чем.

«Нет, это совсем с этим не связано. Просто я приболел», — сказал Фисенко.

30 апреля Московский театр Олега Табакова сообщил, что «Мольер, avec amour», назначенный на 1 мая, не покажут «по техническим причинам». Спектакль режиссера Сергея Газарова основан на пьесе Михаила Булгакова «Полоумный Журден» — адаптации «Мещанина во дворянстве» — хрестоматийной комедии Жана-Батиста Мольера.

Постановка идет в театре с 2021 года. В ней Александр Фисенко играет роль мадам Журден. 22 февраля активист и звездный доносчик Виталий Бородин в своем Telegram-канале возмутился, что актер Фисенко надевает для роли женский костюм — в то время, как «идет СВО».

Он добавил, что решил бы «проблему» в составе отряда «Смерш», если бы таковые снова создали в России. Свой пост Бородин позже удалил.

С 2018 года Театр Олега Табакова возглавляет актер Владимир Машков.

Ранее Бородин попросил Минкульт запретить новый фильм с Иваном Ургантом.

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