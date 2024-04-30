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Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Казахстане

МИД Казахстана: Ереван и Баку подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате

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РИА Новости

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане. Об этом пишет РИА Новости.

«Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно», — сказал Смадияров.

Во время недавних визитов в Баку и Ереван президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сторонам площадку для переговоров.

До этого Смадияров заявил, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане пройдет без участия представителей последнего в качестве посредников.

29 апреля пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян сообщила, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о встрече на уровне министров иностранных дел в Казахстане. Согласно предварительному соглашению, переговоры армянского министра Арарата Мирзояна с азербайджанским коллегой пройдут Алма-Ате, добавила Бадалян.

Ранее Алиев сообщил Блинкену о начале демаркации между Баку и Ереваном.

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