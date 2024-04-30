Стало известно будущее Семака в «Зените»

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб договорился о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком, передает сайт клуба.

«С Сергеем Богдановичем достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта еще на пять лет, то есть до мая 2030 года. Контракт подпишем до начала нового сезона», — сказала Илюхина.

В 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» со счетом 0:1 проиграл московскому «Динамо».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

Ранее Андрей Аршавин назвал глупостью слухи об увольнении Семака из «Зенита».