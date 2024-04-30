На окраине Улан-Удэ загорелись жилые дома

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что жилые дома горят на окраине столицы Бурятии, идет эвакуация людей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Шутенкова, в текущий момент проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская.

Мэр добавил, что на месте инцидента работают специалисты, сотрудники МЧС и ГО и ЧС. Тушат возгорание.

Позднее Шутенков уточнил, что жилые дома не горят, пожар затронул надворные постройки.

По информации главы Бурятии Алексея Цыденова, в Улан-Удэ бушует пять пожаров.

До этого во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) заявили, что семи регионам России, где на следующей недели могут начаться возгорания, будет присвоен 4-й, чрезвычайный ранг пожарной опасности.

Риски мощных пожаров возникают, по мнению ученых, из-за антропогенной деятельности — дополнительно в зоне риска также указаны Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная и Амурская области.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.