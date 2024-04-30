Фигуристка Радионова и футболист Кучаев ждут ребенка

Фигуристка Елена Радионова и футболист «Пари НН» Константин Кучаев объявили о том, что ждут ребенка.
Радионова в своих социальных сетях выложила фотографии, на которых видно ее округлившийся живот.
«Наш мир», — подписала Радионова фото.
Радионова, которая сейчас работает тренером, 31 декабря 2022 года объявила о помолвке с Кучаевым, который сделал ей предложение во время совместного отдыха.
25-летняя Радионова имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата Европы. В 2020 году она завершила карьеру. Фигуристка и футболист встречаются на протяжении нескольких лет, объявив публично о своих отношениях в марте 2020 года.
Ранее Кучаев рассказал, за какой европейский клуб он бы хотел играть.
«В идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан», — сказал игрок ЦСКА Кучаев.
В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком». Команды выйдут на поле 5 мая в 19.00 по московскому времени.
Ранее российская фигуристка рассказала о беременности.