Фигуристка Радионова и футболист Кучаев ждут ребенка

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Фигуристка Елена Радионова и футболист «Пари НН» Константин Кучаев объявили о том, что ждут ребенка.

Радионова в своих социальных сетях выложила фотографии, на которых видно ее округлившийся живот.

«Наш мир», — подписала Радионова фото.

Радионова, которая сейчас работает тренером, 31 декабря 2022 года объявила о помолвке с Кучаевым, который сделал ей предложение во время совместного отдыха.

25-летняя Радионова имеет в своем активе два серебра и бронзу чемпионата Европы. В 2020 году она завершила карьеру. Фигуристка и футболист встречаются на протяжении нескольких лет, объявив публично о своих отношениях в марте 2020 года.

Ранее Кучаев рассказал, за какой европейский клуб он бы хотел играть.

«В идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан», — сказал игрок ЦСКА Кучаев.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком». Команды выйдут на поле 5 мая в 19.00 по московскому времени.

Ранее российская фигуристка рассказала о беременности.