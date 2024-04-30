Женщин и мужчин на Украине хотят уравнять в праве на увольнение со службы

Парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения. Об этом сообщает издание «Цензор».

В публикации отмечается, что к законопроекту, который опубликован на сайте Верховной рады Украины, не прилагается текста или пояснительной записки.

Издание со ссылкой на одного из авторов инициативы, депутата от фракции «Европейская Солидарность» Ирину Фриз подчеркивает, что уже принятый законопроект о мобилизации имеет изменения, которые предполагают, что «во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет».

До этого замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что Еврокомиссии предложили странам союза самостоятельно решать вопрос о том, стоит ли возвращать Украине военнообязанных.

Еврокомиссар отметила, что не считает, что «это тема для Европейского союза».

Ранее в Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека.