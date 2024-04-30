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В Тбилиси начался митинг против закона об иностранных агентах

Митинг против закона об иностранных агентах начался у здания парламента Грузии

Митинг против закона об иностранных агентах начался возле здания парламента Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, акцию протеста организовала оппозиция. Она была запланирована на 20:00 по местному времени (19:00 мск).

В материале отмечается, что в настоящее время активисты перекрывают движение возле здания парламента. При этом людей пока собралось не так много, как это было 29 апреля на митинге в поддержку упомянутого закона.

Как рассказали журналисты, на месте акции протеста дежурит большое количество сотрудников правоохранительных органов. Однако стражи порядка пока бездействуют, они только поставили ограждения на входе в здание парламента.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Накануне юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иностранных агентах. Рассмотрение документа длилось около 10 часов и сопровождалось перепалками между представителями властей и оппозиции.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах.

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