В Чехии правительство одобрило проект пенсионной реформы

Кабинет министров Чехии одобрил законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста и рост размеров пенсионных выплат. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, пенсионный возраст будет поэтапно увеличиваться сверх нынешних 65 лет в зависимости от показателя продолжительности жизни в стране. Точные параметры в сообщении не приводятся.

Кроме того, законопроект предлагает установить минимальный размер пенсии на уровне 20% от средней зарплаты в Чешской Республике. В настоящее время данный показатель составляет около 3900 крон (около $165).

Для вступления в силу пенсионная реформа должна быть одобрена нижней палатой чешского парламента — Палатой депутатов.

Обсуждение необходимости пенсионных преобразований в Чехии ведется уже несколько лет на фоне демографических изменений и старения населения. Согласно прогнозам, к 2050 году каждый третий гражданин республики будет пенсионером.

До этого стало известно, за сколько в 2024 году можно купить год стажа для пенсии.

Ранее экономист назвал способы увеличить будущую пенсию.