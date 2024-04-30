Пожар в Улан-Удэ распространился на площади 3000 квадратных метров

В Улан-Удэ горят жилые дома и надворные постройки на общей площади три тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Республике Бурятия.

На месте работают сотрудники МЧС, отмечается в сообщении.

До этого мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что жилые дома горят на окраине столицы Бурятии, и идет эвакуация людей. По его словам, в настоящий момент проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанская.

В прошлом году в Иволгинском районе Республики Бурятия произошло возгорание фермы со скотом, в горящей постройке запертыми оказались 50 коров. Спасти животных не удалось, общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров, с огнем боролись в течение пяти часов.

Ранее в Бурятии бродячие собаки едва не растерзали ребенка.