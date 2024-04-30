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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таджикистана

Лавров объяснил Мухриддину проверки граждан Таджикистана инцидентом в «Крокусе»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках телефонного разговора с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что тщательная проверка граждан республики, прибывающих в РФ, проводится на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что объяснил главе МИД Таджикистана, что данные проверки носят временный характер, они не направлены против конкретной нации или религии. В дальнейшем ожидается нормализация обстановки на пунктах пропуска на границе с РФ, добавил Лавров.

До этого послу Российской Федерации в Душанбе вручили ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана и «необоснованных случаев отказа» во въезде своих граждан в Россию.

Кроме того, министерство иностранных дел Таджикистана также выпустило срочную рекомендацию с призывом к своим гражданам воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Коженов опроверг отъезд граждан Таджикистана из РФ.

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