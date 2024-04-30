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Аргентинский конгресс одобрил ключевые реформы президента Милея

В конгрессе Аргентины одобрили передачу президенту Милею контроля над экономикой

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Agustin Marcarian/Reuters

В Аргентине набирают обороты преобразования, инициированные президентом Хавьером Милеем. Нижняя палата конгресса большинством голосов утвердила пакет реформ, предложенный главой государства. Об этом пишет Bloomberg.

Депутаты делегировали Милею дополнительные полномочия в административной, финансовой и энергетической сферах. Это позволит президенту оперативно принимать решения по оптимизации управления и сокращению расходов.

Парламентарии также разрешили ликвидировать несколько десятков специализированных госфондов и начать процесс приватизации ряда государственных активов, включая авиакомпанию Aerolineas Argentinas, коммунальные предприятия, железнодорожные и почтовые компании.

«Одобрение ключевых положений реформы свидетельствует о растущем прагматизме Милея в переговорах с оппозиционным конгрессом. Имея лишь 15% мест в нижней палате, он сумел заручиться поддержкой промышленников из партии PRO и более умеренных фракций UCR и HpNP», — говорится в публикации.

Чтобы добиться этого, президенту пришлось пойти на ряд уступок, например, отказаться от плана по приватизации 41 компании, включая нефтегиганта YPF. Были исключены пункты о полномочиях Милея в сфере безопасности и правопорядка. Объем законопроекта сократился с 600 до 200 статей.

«Принятие реформ важно для роста деловой активности и привлечения инвестиций. Но наш курс на финансовую консолидацию неизменен, мы никогда не откажемся от жесткой бюджетной экономии», — отметил на встрече с бизнесменами министр экономики Луис Капуто.

До этого Аргентина заявила о намерении стать глобальным партнером НАТО.

Ранее президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты.

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