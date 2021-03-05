Россия пообещала Совету Европы оборудовать автозаки туалетами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полицейский автозак на базе автомобиля «КамАЗ» на территории аэропорта Внуково, 17... Полицейский автозак на базе автомобиля «КамАЗ» на территории аэропорта Внуково, 17...
Полицейский автозак на базе автомобиля «КамАЗ» на территории аэропорта Внуково, 17...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Россия пообещала Совету Европы изменить условия перевозки заключенных: автозаки расширят и оборудуют туалетами. Об этом следует из доклада Минюста, опубликованного на сайте Совета Европы.

Документ содержит план действий по исполнению решения ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России». Комитет министров Совета Европы рассмотрит его на заседании 9-11 марта.

Одними из мер по улучшению условий транспортировки заключенных являются возможность получить компенсацию вреда в национальных судах и модернизация автозаков.

В 2019 году Страсбург раскритиковал условия транспортировки заключенных в России и призвал Минюст изменить их.

Ранее генсек Совета Европы оценила роль России в защите прав человека.