В Москве женщинам 8 марта волонтёры подарят цветы

На столичных городских площадках 8 марта волонтеры планируют подарить женщинам более 300 тыс. Тюльпанов, сообщили сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«В Москве 8 марта волонтеры столицы вместе с молодежными организациями города проведут акцию «Вам, любимые», приуроченную к празднованию Международного женского дня. Цветы и хорошее настроение будут дарить на оживленных площадках столицы. Планируется, что добровольцы подарят более 300 тыс. цветов», - говорится в заявлении.

Отмечается, что к волонтерам присоединятся актеры и артисты.

«Акция пройдет на железнодорожных вокзалах, станциях метро, бульварах, скверах и площадях, в городских парках. Хорошее настроение в этот день горожанкам подарят не только добровольцы. Музыканты, участвующие в проекте «Уличный артист», также будут создавать атмосферу праздника на площадках акции. Представители молодежных организаций также поздравят женщин с праздником. В городе будет установлен арт-объект - специальный почтовый ящик в виде сердца. Любой желающий сможет получить праздничную открытку, подписать ее для мамы, бабушки, сестры или подруги, а затем опустить в стилизованный ящик. Арт-объект с 1 по 5 марта будет находиться на территории главного входа ВДНХ, а 8 марта - на Пушкинской набережной Парка Горького», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, 8 марта в Парке Горького состоится праздничный забег.

«Его участники - молодые люди - преодолеют символическую дистанцию с букетами тюльпанов. На финише хорошее настроение и букеты цветов они подарят девушкам. На площадке акции также расположится развлекательная зона. Кроме этого, в Парке Горького во время праздника предприятия общепита будут продавать горячие напитки в специальных брендированных к празднику стаканчиках», - заключили в пресс-службе.