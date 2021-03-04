У берегов Новой Зеландии объявили угрозу цунами после землетрясения

Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) объявил угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,3 у берегов Новой Зеландии.

«На основе предварительных параметров землетрясения ... опасные волны цунами возможны на побережьях в 300-х километрах от эпицентра землетрясения», — говорится в сообщении.

В агентстве также призвали всех покинуть побережье, переместиться на возвышенную местность или как можно дальше от берега.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Новой Зеландии в в 13.27 по времени UTC (16.27 мск).