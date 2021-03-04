Минэкономразвития предложило расширить функционал Госуслуг

Министерство экономического развития РФ предложило расширить перечень услуг, оказываемых гражданам через портал «Госуслуг». Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ведомство предлагает установить информирование самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме, а также предоставить гражданам и организациям сведения об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.

На сегодняшний день, чтобы получить такие сведения, необходимо обращаться лично.

Ранее правительство РФ расширило перечень доступных справок на сайте Госуслуг.