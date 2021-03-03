Мясников рассказал о смертельной ошибке при лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на YouTube-канале «Соловьев Live» об ошибках лечения коронавируса.

По его словам, специалисты должны различать «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонию», так как это разные болезни, требующие отличного друг от друга лечения. Одна из врачебных ошибок — это назначение в обоих случаях кроворазжижающих препаратов, которые показаны при легкой форме COVID-19.

Мясников отметил, что при неправильно подобранном лечении некоторые пациенты умирали от кровоизлияния в мозг. Он добавил, что при легком течении болезни необходимо соблюдать постельный режим, пить много жидкости и при необходимости принимать парацетамол.

Ранее глава Минздрава призвал россиян соблюдать меры по коронавирусу, чтобы избежать третьей волны.