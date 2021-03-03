Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ожидаемые сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у граждан. Его слова приводит РИА «Новости».

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну, может, с захватом июля месяца», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что производство вакцин в стране развивается и наращиваются мощи.

Также Мурашко призвал россиян соблюдать меры по защиты, чтобы избежать третьей волны коронавируса.