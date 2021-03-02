Смоленский чиновник получил 5 лет колонии за взятку в виде планшета

Экс-начальника департамента образования и науки Смоленской области приговорили к тюремному сроку за превышение полномочий и получение взятки в виде планшета, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемому в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями чиновнику было назначено наказание «в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима». Кроме того, ему выписали штраф в размере 750 тыс. руб.

Как установил суд, госслужащий способствовал заключению четырех государственных контрактов на сумму более 12,8 млн руб. с юридическими лицами, аффилированными с его знакомым. За это позднее он получил планшетный компьютер. Также бывший руководитель начальника департамента образования и науки получал от сотрудника одной из фирм взятки в размере 25 и 30 тыс. руб. за заключение двух госконтрактов между департаментом и этой организацией.

Ранее саратовский чиновник был приговорен к десяти годам колонии за взятку в 5 млн руб.