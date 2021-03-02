Матвиенко призвала россиян планировать летние отпуска в 2021 году в России

Россиянам лучше провести летний отпуск в текущем году в России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, в таком случае граждане не придется опасаться закрытия границ или отмены рейсов в другие страны. Она отметила, что не от властей зависит, смогут жители России поехать в отпуск за рубеж или нет.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение», — сказала Матвиенко, добавив, что речь идет о тех государствах, которые захотят принимать россиян.

Спикер также напомнила, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в Европе и других странах развивается крайне сложно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему власти не стали открывать авиасообщение по новым направлением перед праздниками 23 февраля и 8 марта.