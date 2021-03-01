Система соцпомощи в России перейдет в электронный формат за пять лет

Правительство России утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы, рассчитанную на пять лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«В течение 5 лет вся система социальной помощи перейдет в электронный формат», – отметил глава кабмина.

Так, уже в текущем году во всех регионах страны опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде без личного присутствия и бумажных документов, вырастет также количество дистанционных сервисов для инвалидов.

Кроме того, будет создан единый круглосуточный контакт-центр для персональных консультаций граждан о видах социальной помощи, рассказал Мишустин.

Премьер-министр также анонсировал создание единой цифровой платформы для автоматизации предоставления соцподдержки.