Жительница Красноярска прописала 130 мигрантов на 18 «квадратах»
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Жительница Красноярска фиктивно прописала на своей жилплощади почти 129 иностранцев, против нее возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Отмечается, что мигранты были прописаны в период с января по июнь 2020 года жилом помещении площадью 18 «квадратов», владелицей которого являлась женщина. При этом жилье иностранным гражданам не предоставлялось.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Расследованием уголовного дела будет заниматься прокуратура.
close