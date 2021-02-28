В США одобрили вакцину Johnson & Johnson

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) решило одобрить к экстренному применению вакцину от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson. Об этом сообщает сайт регулятора.

Это третья вакцина, которая была одобрена для применения в США. Ранее были выданы разрешения на использование в стране препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Производством вакцины занимается фирма Janssen Pharmaceutica (принадлежит концерну Johnson & Johnson). Эта вакцина является векторной, как и российская «Спутник V», а также англо-шведская AstraZeneca. Препарат использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других вакцин, одобренных в Соединенных Штатах Америки, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Ранее сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson показала эффективность в 66%.