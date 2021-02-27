Бойцовый петух убил своего хозяина

В индийском штате Телангана бойцовский петух убил своего хозяина. Об этом пишет Times of India.

Как пишет издание, 45-летний Танугул Сатиш и его петух прибыли в Джагитал, чтобы поучаствовать в птичьих боях. Птица хотела вырваться из рук и ударила хозяина в пах ножом, который был закреплен на ее ноге.

Мужчину госпитализировали, но он скончался. Петуха доставили в полицию, где возбудили дело о непреднамеренном убийстве.

«В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны», — приводятся слова полицейского.

Петух не будет обвиняемым, но его оставят в полиции до суда, чтобы предъявить как причину смерти хозяина.

Ранее полицейский был убит петухом при попытке остановить незаконный петушиный бой.