В Киеве радикалы штурмуют офис генпрокурора

В Киеве несколько сотен радикалов переместились от офиса президента Украины к офису генпрокурора. Об этом пишет издание «Сегодня» в Facebook.

На видео радикалы кидают в здание пиротехнику и петарды. Также митингующие скандируют лозунги в поддержку осужденного за похищение человека Сергея Стерненко и нескольких арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Во вторник, 23 февраля, возле офиса Зеленского на митинге против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко произошли стычки протестующих с полицией. В результате столкновений пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, были задержаны 24 человека.

На экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко весной 2018 года напала группа неизвестных. Один из нападавших скончался от ранения в живот, после чего на радикала было заведено уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Позже его приговорили к семи годам лишения свободы.