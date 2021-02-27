Вандалы снегом потушили Вечный огонь в Петербурге

Вандалы снегом потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 26 февраля. Речь идет о памятнике на Марсовом поле.

По данным ведомства, прибывшие на место сотрудники спецорганизации восстановили горение огня.

«Сотрудники полиции установили, что около 00.06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня.