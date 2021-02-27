В Индии родители продали дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку

В Индии родители продали 12-летнюю дочь, чтобы оплатить лечение старшему ребенку. Об этом сообщает The Times of India.

Семья отдала ребенка 46-летнему соседу за 10 тыс. рупий (10,133 тыс. руб.). Отмечается, что мужчина давно хотел вступить в брак с девочкой.

Сразу после церемонии бракосочетания мужчина отвез новоиспеченную супругу к своим родственникам.

Вскоре его соседи обратились в полицию, так как часто слышали крики и плач ребенка. В отношении мужчины завели дело.

Ранее сообщалось, что в Тюмени женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за 1 млн руб.