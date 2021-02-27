Чехия усиливает антикоронавирусные ограничения

С 1 марта в Чехии ужесточаются антикоронавирусные ограничения. Как сообщает Reuters, гражданам на три недели запрещается покидать свои районы за исключением поездок к врачу или на работу.

Власти сократили перечень основных магазинов, которым разрешено продолжать работать.

Будут закрыты точки с канцелярскими товарами и детской одеждой. Также будут закрыты дошкольные учреждения, а школьники перейдут на онлайн-обучение.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал ограничить возможность передвижения граждан по стране на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа. Премьер отметил, что стране необходим новый режим ЧС, чтобы передвижение граждан было максимально ограничено.

Ранее Бабиш предупредил о приближающейся из-за COVID-19 катастрофе. Кроме того, власти Чехии уже вводили режим ЧС по просьбе краевых властей. Он будет длиться до воскресенья, 28 февраля.