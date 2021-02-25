Байден объявил режим бедствия в Оклахоме из-за снега

Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в штате Оклахома из-за снежной бури и одобрил выделение дополнительного финансирования для жителей, пишет издание The Hill.

Дополнительные выплаты получат жители и малые предприятия в 16 округах штата. Как пишет СМИ, помощь, вероятно, будет покрывать оплату временного и ремонт постоянного жилья, а также льготные займы на покрытие расходов, связанных с имуществом.

Более того, в соответствии с принятой декларацией о бедствии, все муниципалитеты и округа Оклахомы получат государственную помощь на «ремонт инфраструктуры и на другие затраты, связанные с реагированием на зимнюю непогоду».

Аналогичные меры приняты в отношении Техаса и Луизианы.

Ранее в США из-за непогоды погибли 34 человека.